В Финляндии признали финансирование в России одной организации вопреки запрету

Yle: Финляндия финансирует в России лютеранскую Церковь Ингрии вопреки запрету

Лютеранская евангелическая ассоциация Финляндии финансирует в России Церковь Ингрии вопреки существующему запрету. Об этом сообщает портал Yle.

«Лютеранская евангелическая ассоциации Финляндии оказывает финансовую поддержку Церкви Ингрии в России вопреки указаниям для приходов. Епископы и церковный совет предписали приходам полностью прекратить финансовую поддержку Церкви Ингрии», — отмечается в материале.

Как отмечают авторы, финская сторона не считает себя нарушителем предписаний. Также, по словам координатора Лютеранской евангелической ассоциации Финляндии Пекки Яухиайнена, организация мониторит направление денег в Россию и каждый год отправляет двух миссионеров.

4 октября стало известно, что Россия и Финляндия сохранят договор об аренде Сайменского канала. Предполагается, что стороны не пойдут на разрыв договора, поскольку это не отвечает их национальным интересам.