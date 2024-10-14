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12:44, 14 октября 2024Мир

В Финляндии признали финансирование в России одной организации вопреки запрету

Yle: Финляндия финансирует в России лютеранскую Церковь Ингрии вопреки запрету

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лютеранская евангелическая ассоциация Финляндии финансирует в России Церковь Ингрии вопреки существующему запрету. Об этом сообщает портал Yle.

«Лютеранская евангелическая ассоциации Финляндии оказывает финансовую поддержку Церкви Ингрии в России вопреки указаниям для приходов. Епископы и церковный совет предписали приходам полностью прекратить финансовую поддержку Церкви Ингрии», — отмечается в материале.

Как отмечают авторы, финская сторона не считает себя нарушителем предписаний. Также, по словам координатора Лютеранской евангелической ассоциации Финляндии Пекки Яухиайнена, организация мониторит направление денег в Россию и каждый год отправляет двух миссионеров.

4 октября стало известно, что Россия и Финляндия сохранят договор об аренде Сайменского канала. Предполагается, что стороны не пойдут на разрыв договора, поскольку это не отвечает их национальным интересам.

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      Максим Габриелян
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