Посольство в Хельсинки: РФ и Финляндия сохранят договор по Сайменскому каналу

Россия и Финляндия сохранят договор об аренде Сайменского канала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки, пишут «Известия».

По данным издания, стороны не пойдут на разрыв договора, поскольку это не отвечает их национальным интересам. Документ продолжает действовать, уточнили в дипломатическом ведомстве.

«Касательно договора об аренде Финляндией российской части Сайменского канала хотели бы отметить, что соглашение продолжает действовать. О каких-либо намерениях финской стороны по его возможной денонсации посольству неизвестно», — подчеркнули специалисты.

В сентябре Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по работе судоходного канала, соединяющего озеро Сайма с Балтийским морем.

Сайменский канал был открыт в 1856 году, его длина составляет 57,3 километра, из которых 23,3 находятся на территории Финляндии. Оставшаяся часть канала и прилегающая территория арендованы у России до 2060 года — водная артерия и прилегающая автодорога обслуживаются за счет бюджета Финляндии.