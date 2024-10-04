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02:38, 4 октября 2024Мир

Россия и Финляндия сохранят договор об аренде Сайменского канала

Посольство в Хельсинки: РФ и Финляндия сохранят договор по Сайменскому каналу

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Россия и Финляндия сохранят договор об аренде Сайменского канала. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки, пишут «Известия».

По данным издания, стороны не пойдут на разрыв договора, поскольку это не отвечает их национальным интересам. Документ продолжает действовать, уточнили в дипломатическом ведомстве.

«Касательно договора об аренде Финляндией российской части Сайменского канала хотели бы отметить, что соглашение продолжает действовать. О каких-либо намерениях финской стороны по его возможной денонсации посольству неизвестно», — подчеркнули специалисты.

В сентябре Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по работе судоходного канала, соединяющего озеро Сайма с Балтийским морем.

Сайменский канал был открыт в 1856 году, его длина составляет 57,3 километра, из которых 23,3 находятся на территории Финляндии. Оставшаяся часть канала и прилегающая территория арендованы у России до 2060 года — водная артерия и прилегающая автодорога обслуживаются за счет бюджета Финляндии.

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      Марина Совина
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