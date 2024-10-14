Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 14 октября 2024Россия

В Кремле оценили готовность России к самозащите

Песков заявил, что Россия сделает все для обеспечения своей безопасности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал заявления шефа разведки ФРГ Бруно Каля, который заявил, что Москва якобы будет готова напасть на НАТО на горизонте десяти лет. По словам Пескова, Вооруженные силы (ВС) России обладают нужным потенциалом, однако никому не угрожают в отличие от Североатлантического альянса.

«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что военная инфраструктура России никогда не была направлена в сторону НАТО.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией. Он пояснил, что Киев и альянс проиграли прокси-войну, которую вели против России от лица США.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?

      Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

      На Украине сообщили о падении доверия граждан к Зеленскому

      Москвичам пообещали бабье лето

      Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

      Французская компания запустит 1500 спутников на околоземную орбиту

      Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей

      В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

      В российском городе школьник выпал из окна во время урока

      В Минобороны Украины назвали число покинувших страну военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше