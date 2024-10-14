Песков заявил, что Россия сделает все для обеспечения своей безопасности

Россия сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал заявления шефа разведки ФРГ Бруно Каля, который заявил, что Москва якобы будет готова напасть на НАТО на горизонте десяти лет. По словам Пескова, Вооруженные силы (ВС) России обладают нужным потенциалом, однако никому не угрожают в отличие от Североатлантического альянса.

«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что военная инфраструктура России никогда не была направлена в сторону НАТО.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией. Он пояснил, что Киев и альянс проиграли прокси-войну, которую вели против России от лица США.