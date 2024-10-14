Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 14 октября 2024Мир

В Кремле заявили о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Песков: Запад продолжает поддержку Украины, напрямую вовлекаясь в конфликт

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Западные страны продолжают военную поддержку Украины, напрямую вовлекаясь в вооруженный конфликт. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Поддержка Украины продолжается, страны фактически продолжают свою и косвенную, и прямую вовлеченность в этот конфликт», — сказал представитель Кремля, отметив, что риторика западных правительств относительно украинского кризиса никак не изменилась.

Ранее экс-президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что ресурсы западных стран для поддержки Украины истощаются.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что Россия пятые сутки прорывает оборону под Курском. Он признал тяжелое положение ВСУ

      Фитнес-тренер объяснила выбор правильной обувь для занятий спортом

      Боррель предложил странам ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России

      Австралийские политики оскорбили короля Карла III

      Россиянам указали на убивающие половое влечение продукты

      Необычный ужин белого медведя в Приамурском зоосаду попал на видео

      Бывшая помощница Канье Уэста обвинила его в изнасиловании

      На Украине показали Су-27 с американскими бомбами

      Российский подросток нашел части гранат, оставил их себе и попал под суд

      Россиянин поссорился с соседями и в отместку поджег их дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше