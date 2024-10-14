В Кремле заявили о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Песков: Запад продолжает поддержку Украины, напрямую вовлекаясь в конфликт

Западные страны продолжают военную поддержку Украины, напрямую вовлекаясь в вооруженный конфликт. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Поддержка Украины продолжается, страны фактически продолжают свою и косвенную, и прямую вовлеченность в этот конфликт», — сказал представитель Кремля, отметив, что риторика западных правительств относительно украинского кризиса никак не изменилась.

Ранее экс-президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что ресурсы западных стран для поддержки Украины истощаются.