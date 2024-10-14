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05:20, 14 октября 2024Мир

В МВФ оценили сроки снятия санкций с России

Бывший исполнительный директор МВФ исключил скорое снятие санкций с России

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

Страны Запада не снимут санкции против России в ближайшее время, это исключено. Соответствующую оценку агентству РИА Новости дал бывший исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ), бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.

«В обозримом будущем не вижу снятия санкций. Вопрос конфликта на Украине может быть решен, но отношения России с Западом останутся испорченными надолго», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что снятия антироссийских санкций не будет, поскольку Запад уже ввел против Москвы ограничения «широкого спектра» и ведет враждебную по отношению к РФ политику. Батиста-младший добавил, что результаты выборов президента США не окажут влияния на данный вопрос.

Ранее сообщалось, что Лондон может снять санкции против Москвы, если будет установлена их неэффективность. В посольстве Британии в России отметили, что санкции могут быть отменены по ряду причин, включая достижение внешнеполитической цели.

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      Артём Верейкин
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