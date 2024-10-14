Нардеп Дубинский: очевидно, что конфликт на Украине необходимо заканчивать

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал закончить конфликт на Украине и сменить в Киеве власть, если это необходимо для прекращения боевых действий. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале парламентария.

«Очевидно, что войну надо заканчивать. Причем делать это сейчас, не ожидая падения очередной "фортеці", которая оставит после себя тысячи могил и тупую песенку. (...) Если действующая власть закончить войну не способна — значит, нужна другая власть. Та, которая сможет», — заявил нардеп.

Он выразил уверенность, что Украина не должна защищать национальные интересы США, причем такой ценой.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук заявила о начале подготовки избирательных участков в стране. По словам парламентария, избирательные участки уже сформированы по спискам последних муниципальных выборов 2020 года.