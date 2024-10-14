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15:29, 14 октября 2024Мир

Названа главная цель России и Китая

Политолог Быстрицкий: цель РФ и КНР — создать порядок, устраивающий все страны

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Задачей России и Китая является создание порядка в мире, устраивающего все страны. Главную цель отношений Москвы и Пекина назвал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Основная задача — установление такого порядка в мире, таких взаимоотношений между странами, чтобы это устраивало и Россию, и Китай, и страны Глобального Юга, а в конечном счете, может быть, даже и страны Запада», — сказал политолог на полях российско-китайской конференции клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.

По его словам, эта система международных отношений должна работать таким образом, чтобы у всех стран были равные права, общая система безопасности, возможность регулировать процессы, в том числе технологические.

Он подчеркнул, что платформы, на которых осуществляется огромное количество международных действий, не должны находиться в руках отдельной страны, а должны управляться рационально.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что попытки Запада подорвать отношения Москвы и Пекина обречены на провал. Дипломат отметил, что партнерство обеих стран направлено на взаимовыгодное развитие, и добавил, что российско-китайские отношения будут двигаться вперед, несмотря на нестабильную международную обстановку.

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      Семен Александров
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