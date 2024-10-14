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19:32, 14 октября 2024Силовые структуры

МВД обвинило украинские спецслужбы в распространении ложных сообщений о минировании

МВД России: спецслужбы Украины стоят за рассылкой ложных сообщений о минировании

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спецслужбы Украины сотрудничают с кол-центрами, которые занимаются рассылкой ложных сообщений о минировании. В этой связи их уличил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, его цитирует ТАСС.

По его словам, у МВД есть основания говорить, что украинская сторона «покровительствуют многочисленным кол-центрам», которые регулярно направляют в Россию ложные сообщения о минировании аэропортов, вокзалов и прочих местах скопления людей.

Зубов также указал, что из этих кол-центров осуществляются дистанционные мошенничества с целью хищения средств, и число подобных преступлений растет.

Ранее ФСБ показала видео задержания пятерых человек из Дагестана, которые помогали украинским телефонным мошенникам. По версии следствия, члены организованной группы заключали договоры с операторами связи в России, а затем обеспечивали гражданам Украины доступ к многоканальным телефонным номерам.

До этого сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Ростова-на-Дону. Они также обеспечивали работу мошеннических кол-центров с Украины.

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      Алина Гончарова
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