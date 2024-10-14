В США сообщили о «не очень хорошей» ситуации для ВСУ в Курской области

NYT: для ВСУ под Курском в последние дни сложилась «не очень хорошая ситуация»

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в последние дни сложилась «не очень хорошая ситуация», так как российские военные активизировали усилия по вытеснению их с территории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на отчет экспертов группы DeepState, тесно взаимодействующей с ВСУ.

По мнению специалистов, Киев «принимает меры по стабилизации, но крайне сложно вернуть то, что было утрачено». Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми подчеркнул, что некоторым российским подразделениям «удалось продвинуться довольно далеко в украинский тыл, что вызвало проблемы и потери для Украины».

«Если нынешняя тенденция сохранится, украинцам, возможно, придется пересмотреть свое присутствие в этом районе и будущее всей операции», — сказал собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пятые сутки прорывают оборону Вооруженных сил Украины на контролируемой Киевом территории Курской области. По его словам, украинские военные предпринимают попытки контратаковать.