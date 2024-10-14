В США спасатели сбежали из зоны разрушительного урагана. Их напугали «вооруженные ополченцы»

Спасатели США покинули зону урагана «Хелен» из-за вооруженных ополченцев

Спасатели, устраняющие последствия прошедшего в США разрушительного урагана «Хелен», были вынуждены покинуть свою рабочую зону в районах Северной Каролины из-за предупреждений об угрозе «вооруженных ополченцев». Ситуация произошла в минувшие выходные, пишет газета The Washington Post.

Сотрудникам федеральных служб экстренного реагирования было направлено соответствующее письмо — Лесная служба США рекомендовала им прекратить работу и немедленно эвакуироваться. Причиной стали вооруженные люди, точное число которых неизвестно. Они были на двух грузовиках.

«Национальная гвардия заметила два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях; Federal Emergency Management Agency — прим. "Ленты.ру")», — говорилось в обращении.

Фото: Julio Cortez / AP

Подлинность письма была подтверждена несколькими федеральными сотрудниками, которые, при этом, выразили сомнения в реальности угрозы.

Сотрудники FEMA вернулись к работе на следующий день

После получения сообщения об угрозе спасатели переместились в «безопасную зону». Работы по расчистке поваленных деревьев и освобождению заблокированных дорог были приостановлены.

По словам местного чиновника, к полудню воскресенья, 13 октября, персоналу удалось вернуться на свои места и продолжить работу.

Местные жители отказываются от помощи спасателей

Пострадавшие от мощного урагана местные жители доверились слухам, согласно которым чиновники планируют захватить опустошенный непогодой населенный пункт Чимни-Рок в округе Резерфорд, где якобы хотят в земле спрятать жертв погодного катаклизма. Несмотря на опровержение данной информации, люди через соцсети начали обращаться к ополченцам с просьбой «заняться FEMA».

Из-за сложившейся ситуации спасатели вместо традиционного обхода домов вынуждены работать крайне осторожно, ограничиваясь работой на безопасных территориях. «Для безопасности наших преданных сотрудников и выживших после катастрофы, которым мы помогаем, FEMA внесла некоторые операционные коррективы», — рассказал один из сотрудников на условиях анонимности.

Обострение напряженности привело к тому, что люди начали преследовать федеральных служащих. Некоторые из них отказываются принимать любую помощь, заявляя, что им она не нужна, а также просят спасателей уехать подальше.

Работу FEMA по устранению последствий урагана назвали провальной

Мощный ураган «Хелен» обрушился на США в конце сентября, снеся десятки домов и серьезно повредив энергосистему страны. Без света остались множества домохозяйств в штатах Северная и Южная Каролина. Помимо этого, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.

Попытки FEMA справиться с последствиями «Хелен» назвали провальными. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон указал, что агентство не выполнило свою главную задачу. Он подчеркнул, что стоимость восстановления после урагана может оказаться «одной из самых высоких» в истории страны.