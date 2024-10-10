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14:41, 10 октября 2024Экономика

Мощный ураган продолжает свирепствовать в США. Больше 100 домов разрушены, миллионы человек остались без света

Ураган «Милтон» разрушил около 125 домов, миллионы человек остаются без света

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Мощный ураган «Милтон» продолжает свирепствовать в США, около 125 домов разрушены в штате Флорида в результате торнадо, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

В среду, 9 октября, во Флориде было зарегистрировано по меньшей мере 36 торнадо, когда ураган «Милтон» обрушился на побережье. Всего в Южной Флориде было 133 предупреждения о торнадо — рекордный показатель для штата. Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри рассказал, что на восточном побережье разрушена инфраструктура. Большая часть пострадавших построек — мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Тампа, третий по размеру город штата Флорида, понес «значительный ущерб» — повалены деревья, полмиллиона человек остались без электричества, заявила мэр города Джейн Кастор. Всего же в центральной Флориде около 3,25 миллиона американцев остались без света. Власти предупредили, что связь может быть прервана на несколько недель, и для оказания помощи в восстановлении уже задействованы ресурсы как штата, так и федерального уровня. По прогнозам Геологической службы США, «Милтон» может кардинальным образом изменить береговую линию штата Флорида.

Очевидцы рассказали о масштабе разрушений

«Ураган "Милтон" — один из самых сильных штормов, с которыми я сталкивался, пока живу во Флориде», — цитирует NBC 22-летнего Брайана Мартина из города Касселберри. Мужчина слышал и видел, как взорвалось несколько трансформаторов.

Другой очевидец сообщил изданию TCPalm о столкновении с торнадо.

Выглядело так, будто с неба швырнули что-то очень тяжелое, и оно расплющило несколько домов

Дуг Андерсоночевидец

Мужчина помогал эвакуировать людей в безопасные места. «Один из последних домов, которые я посетил, выглядел так, словно его разорвало пополам. Люди перед входом плакали», — поделился Андерсон.

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

По прогнозам, «Милтон» сохранит силу урагана, пересекая Флориду, после чего выйдет за пределы Атлантического океана и постепенно станет слабее. На данный момент он ослаб до первой категории.

Трамп и Байден обменялись обвинениями на фоне разгула стихии

Кандидат в президенты США от республиканцев на митинге в штате Пенсильвания продолжил критиковать действия администрации Джо Байдена по реагированию на ураган «Хелен» и подготовку к урагану «Милтон», назвав их «худшей реакцией со времен урагана "Катрина"».

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Нынешний американский лидер поспешил назвать слова Трампа ложью. «Они говорят, что люди, пострадавшие от этих штормов, получат 750 долларов наличными и не более. Это просто неправда. Они говорят, что деньги, необходимые для преодоления этого кризиса, направляются мигрантам. Что за нелепость, это неправда», — возмутился Байден. При этом ранее Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. «Мы дали им все, что у нас есть. Мы работаем усердно», — сказал он тогда.

The Washington Post между тем пишет, что сезон ураганов стал одним из факторов, который оказал значительное влияние на предвыборную борьбу в США.

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      Алина Гончарова
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