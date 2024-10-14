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10:34, 14 октября 2024Экономика

Во Всемирном банке заявили о погрязших в долгах беднейших странах

Всемирный банк заявил об ухудшении финансового положения 26 беднейших стран

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Беднейшие страны мира, в которых около 40 процентов граждан живут менее чем на 2,15 доллара в день, находятся в худшем финансовом положении, чем когда-либо с 2006 года, следует из доклада Всемирного банка.

Согласно заявлению организации, речь идет о 26 государствах, госдолг которых в среднем составляет 72 процента от объема национальной экономики, а сами они живут беднее, чем до пандемии коронавируса.

Способность этих погрязших в долгах стран привлекать льготное финансирование в значительной степени иссякла, говорится в исследовании. Отмечается, что доля международной помощи в их ВВП сократилась до минимума за два десятилетия.

В конце 2023 года агентство Bloomberg оценивало долги беднейших стран в 3,5 триллиона долларов. Указывалось, что расплачиваться по ним многие могут, только занимая снова или критически сокращая расходы на здравоохранение и образование. При этом облигации ряда стран, в числе которых называли Боливию, Эфиопию, Тунис, находились в дефолте либо торговались на уровне, позволяющем предположить его вероятность.

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      Дмитрий Воронин
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