Военнослужащего без трех пальцев приняли в ВСУ

Военнослужащего без трех пальцев мобилизовали в ВСУ

Военнослужащего без трех пальцев мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на неспособность стрелять. Об этом пишет ТАСС.

Военнослужащий попал в плен армии России и рассказал подробности мобилизации на Украине. «Давали повестку четыре раза, я не ездил туда. Они приехали, опять дали повестку и сказали, что необходимо обновить данные. Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог», — рассказал пленный.

Мужчина добавил, что среди руководства территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) нет четкого понимания происходящего на фронте. Среди причин мобилизованный выделил коррупцию и страх иметь дело с реальной войной.

Ранее в центре украинской столицы военкомы устроили массовую облаву на концерте группы «Океан Эльзы». На кадрах видео видно, как сотрудники ТЦК подходят к мужчинам с просьбой предъявить документы.