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08:27, 14 октября 2024Бывший СССР

Военнослужащие ВС России восстановили трофейный американский БТР MaxxPro

Ремонтная рота ВС России восстановила трофейный американский БТР MaxxPro

Фото: Stringer / Reuters

Ремонтная рота войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогла восстановить трофейный американский бронетранспортер (БТР) International MaxxPro, передает ТАСС.

«Данный образец техники восстановлен и готов для передачи в боевые подразделения для выполнения боевых задач», — рассказал командир роты Владимир.

По его словам, БТР был захвачен на авдеевском направлении после того, как подорвался на мине, был эвакуирован и находился в ремонте в течение месяца.

Как добавил Владимир, между MaxxPro и российскими аналогами есть технические различия, включая трансмиссию, тормозную систему, подвеску и бронирование, но для ремонта использовались российские запчасти.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в освобожденном Угледаре российским штурмовикам досталась трофейная западная техника, включая польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы и стрелковое вооружение.

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      Валентин Карант
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