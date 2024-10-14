Врач предупредил о поражающей все больше людей «болезни королей»

Врач Ксанд ван Туллекен назвал покраснение сустава главным симптомом подагры

Врач, антрополог и телеведущий Ксанд ван Туллекен предупредил, что подагрой, также известной как «болезнь королей», сегодня болеет около 2,5 процента жителей Великобритании. Его слова, что это заболевание поражает все больше людей, приводит Coventry Telegraph.

По данным издания, исследования показали, что за четыре года заболеваемость подагрой в Англии выросла практически на тысячу процентов. Ван Туллекен подчеркнул, что при подозрении на подагру нужно обязательно обращаться к врачу. При этом главным симптомом он назвал покраснение сустава, чаще всего — на большом пальце ноги.

По его словам, боль в суставах при этом заболевании может быть настолько сильной, что человеку будет неприятно соприкасаться даже с постельным бельем. «Это ужасная боль. Викторианские карикатуры отлично ее описывают. Там изображены демоны с клыками, кусающие за ногу. Примерно так это и ощущается», — объяснил доктор.

Специалист добавил, что причиной развития подагры являются кристаллы мочевой кислоты, откладывающиеся в суставах. Такое состояние возникает из-за особого вещества пурина, содержащегося в большом количестве в рыбе, особенно в жирной, пиве, мясных субпродуктах. Поэтому людям, склонным к подагре или уже имеющим этот диагноз, важно ограничить употребление названных продуктов, заключил врач.

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