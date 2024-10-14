До устаревания Windows 10 остался год

Windows Central: у пользователей Windows 10 остался год бесплатных обновлений

Пользователи Windows 10 остались ровно с одним годом бесплатной поддержки обновлениями. На это обратило внимание издание Windows Central.

Журналисты медиа напомнили, что 14 октября 2025 года корпорация Microsoft прекратит поддержку Windows 10. Таким образом, у пользователей ОС остался ровно один год. «Пришло время рассмотреть варианты того, что будет дальше», — обозначили специалисты сроки устаревания операционной системы.

Авторы медиа предложили несколько вариантов обладателям ПК с Windows 10. По их словам, если компьютер пользователя поддерживает работу с Windows 11, то ему следует обновить устройство до новой ОС. Также можно рассмотреть возможность покупки нового девайса с уже установленной Windows 11.

Кроме того, владельцы компьютеров могут остаться на Windows 10 и платить за обновления, которые будут приходить после 14 октября 2025 года. Однако Microsoft пока рассекретила стоимость апдейтов лишь для корпоративных пользователей и сектора образования — 427 и 7 долларов соответственно за три года обновлений.

Наконец, авторы медиа предложили владельцам устаревших устройства перейти на другую операционную систему. «Вы можете перейти на Linux на вашем существующем ПК или купить Mac», — подытожили журналисты.

Ранее журналисты издания XDA объяснили, почему Microsoft не стала выпускать Windows 12. По их словам, в компании изменилась бизнес-модель и IT-гигант посчитал правильнее выпускать крупные обновления, чем отдельную ОС.