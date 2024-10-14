За подрыв Крымского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины

Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск за подрыв Крымского моста в 2022

Следствие объявило в межгосударственный розыск граждан Грузии и Украины, которых считают причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что Александр Инасаридзе и Сергей Андрейченко обвиняются в организации теракта, повлекшего за собой смерть человека, а также в незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору и в контрабанде взрывчатых веществ.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Организатором теракта признан председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Очное обвинение по статье о теракте выдвинули гражданам России, Армении и Украины. Еще нескольким фигурантам, включая главу СБУ Малюка, заочно назначили арест, их объявили в международный розыск.

