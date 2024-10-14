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19:41, 14 октября 2024Культура

Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

Актер Джереми Стронг заявил, что съемки в «Наследниках» сказались на его психике
Джереми Стронг

Джереми Стронг. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Актер Джереми Стронг, известный в первую очередь благодаря роли Кендалла Роя в сериале «Наследники», рассказал, что рад окончанию проекта. О своих эмоциях он рассказал в интервью The Sunday Times.

По словам Стронга, роль оказала сильное негативное воздействие на его психику, ему даже пришлось пройти реабилитацию.

«Иногда я просто переставал чувствовать удовлетворение от своей работы. Эта роль по-настоящему раздавила меня, я ничуть не скучаю по этому. На прошлой неделе даже отправился на ретрит. Мне необходима была тихая медитация», — заявил Джереми.

Впрочем, как признался актер, этот опыт и последующие духовные практики помогли ему по-другому взглянуть на профессию и открыть для себя новые горизонты. Напомним, артист получил за свою роль в сериале премию «Эмми».

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть место действия сериала «Эмили в Париже» в Париж.

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      Андрей Шеньшаков
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