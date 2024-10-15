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15:50, 15 октября 2024Ценности

Ариана Гранде дала отпор критикующим ее за чрезмерную худобу

Певица Ариана Гранде ответила на критику ее чрезмерной худобы в новой песне

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская певица и актриса Ариана Гранде дала отпор критикующим ее за чрезмерную худобу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

31-летняя знаменитость записала песню, в которой ответила на негативные комментарии по поводу внешности. «Это нож, когда ты знаешь, что они рассчитывают на твои ошибки. Это нож, когда ты так красива, что они думают, что ты фальшивая», — пропела она в ролике.

Кроме того, в своей новой песне Гранде указала на то, что устала объяснять хейтерам причины изменений в ее теле. «Это нож, когда злые фанаты ненавидят хороших фанатов. Когда кто-то говорит: "Ари, я думаю, ты полностью изменилась"» — заключила звезда.

Ранее Гранде раскрыла правду о пластических операциях. Певица призналась, что прибегала к омолаживающим инъекциям, в частности, к филлерам и ботоксу.

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      Мария Винар
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