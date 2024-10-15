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15:22, 15 октября 2024Экономика

Бакальчук выдвинул новое обвинение основательнице Wildberries

Бакальчук обвинил Ким в погашении долгов Russ за счет доходов Wildberries

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук обвинил ее в погашении долгов рекламной группы Russ за счет доходов российского маркетплейса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бакальчук, в частности, что в день завершения слияния Wildberries с Russ (1 октября 2024 года) маркетплейс во главе с Ким оплатил «миллиардные» долги рекламной группы перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой (ФНС). «Да, вы не ослышались — все долги», — подчеркнул бывший супруг Ким.

По его словам, в результате вышеуказанной операции вся задолженность совладельцев крупнейшего в России оператора наружной рекламы — братьев Левана и Роберта Мирзоянов — была снята «как по волшебству». Он заявил, что все их долги находились под залогом 100-процентной доли Russ. «Заложены эти самые доли были на сумму более 20 миллиардов рублей в ВТБ», — отметил Бакальчук.

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После оплаты задолженности Russ со стороны Wildberries с долей владельцев ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ) было «снято обременение», добавил он. «Это уже не просто финансовая афера — это прямой удар по каждому, кто связан с Wildberries», — заключил экс-супруг Ким. В пресс-службе Russ, в свою очередь, заявили, что залог был временной обеспечительной мерой на период роста компании и приобретения конкурентов. При этом, был ли в итоге погашен долг перед банком, в организации уточнять не стали.

Объединение Wildberries и Russ завершилось в начале октября. Основательница маркетплейса утверждала, что ее компания нуждалась в перестройке и изменениях еще в ноябре 2023 года. Тогда, по словам Ким, и было принято решение о слиянии с Russ. Бакальчук же неоднократно выступал против этой сделки, обвиняя руководство маркетплейса в незаконном отстранении от бизнеса незадолго до завершения слияния. В свою очередь, Ким обвинила своего бывшего супруга и его команду в заморозке стройки логистических объектов и якобы «воровстве» 37 миллиардов рублей у ее компании. На этом фоне она заявила, что решение об объединении маркетплейса с рекламной группой братьев Мирзоян было верным.

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