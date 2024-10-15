Два якудза угнали автомобиль с часами Rolex на 180 миллионов рублей

В Японии полиция арестовала двоих якудза за кражу 172 часов Rolex

В Японии двоих мужчин из одного из кланов якудза арестовали после того, как они угнали машину с партией часов Rolex. Об этом сообщает MBS News.

Кража и угон произошли в городе Осака. Автомобиль принадлежал компании, которой Rolex Japan передала товары для доставки авторизованному дилеру. Водитель припарковал машину и вышел. В это время двое преступников вскрыли автомобиль и угнали его. Внутри было 203 предмета, включая 172 единицы люксовых часов Rolex, общий ущерб составил около 280 миллионов иен (182,4 миллиона рублей).

Преступников нашли и задержали. Ими оказались 52-летний Синья Ониси и 55-летний Тосио Есикава из клана якудза «Ямагути-гуми». У обоих нет постоянного места работы и места жительства. Полиция не сообщила, признались ли двое мужчин в преступлении. Предположительно, в деле могут быть замешаны и другие якудза.

«Ямагути-гуми» — самая известная и большая преступная группировка среди японских кланов якудза. Она названа в честь ее основателя Харукити Ямагути. Она образовалась из профсоюза портовых рабочих в довоенном Кобе. Датой основания считается 1915 год. По оценкам на 2020 год, она насчитывает около восьми тысяч членов.

Ранее сообщалось, что полицейские в японском городе Асахикава, префектура Хоккайдо, арестовали члена якудза за то, что он не убрал оставленные на улице экскременты собаки. 57-летний член якудза из группировки «Ямагути-гуми» выгуливал любимую собаку одного из ее почивших боссов.