Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:56, 15 октября 2024Из жизни

Два якудза угнали автомобиль с часами Rolex на 180 миллионов рублей

В Японии полиция арестовала двоих якудза за кражу 172 часов Rolex

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В Японии двоих мужчин из одного из кланов якудза арестовали после того, как они угнали машину с партией часов Rolex. Об этом сообщает MBS News.

Кража и угон произошли в городе Осака. Автомобиль принадлежал компании, которой Rolex Japan передала товары для доставки авторизованному дилеру. Водитель припарковал машину и вышел. В это время двое преступников вскрыли автомобиль и угнали его. Внутри было 203 предмета, включая 172 единицы люксовых часов Rolex, общий ущерб составил около 280 миллионов иен (182,4 миллиона рублей).

Преступников нашли и задержали. Ими оказались 52-летний Синья Ониси и 55-летний Тосио Есикава из клана якудза «Ямагути-гуми». У обоих нет постоянного места работы и места жительства. Полиция не сообщила, признались ли двое мужчин в преступлении. Предположительно, в деле могут быть замешаны и другие якудза.

Материалы по теме:
Точка кипения Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Точка кипенияКуда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
5 ноября 2018
Затаившиеся драконы В России арестовали гангстеров из легендарной Триады. Что делали китайские мафиози вдали от родины?
Затаившиеся драконыВ России арестовали гангстеров из легендарной Триады. Что делали китайские мафиози вдали от родины?
19 февраля 2021

«Ямагути-гуми» — самая известная и большая преступная группировка среди японских кланов якудза. Она названа в честь ее основателя Харукити Ямагути. Она образовалась из профсоюза портовых рабочих в довоенном Кобе. Датой основания считается 1915 год. По оценкам на 2020 год, она насчитывает около восьми тысяч членов.

Ранее сообщалось, что полицейские в японском городе Асахикава, префектура Хоккайдо, арестовали члена якудза за то, что он не убрал оставленные на улице экскременты собаки. 57-летний член якудза из группировки «Ямагути-гуми» выгуливал любимую собаку одного из ее почивших боссов.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      В России опубликовали снимки Цзыцзиньшань

      В США рассказали о маневренности российских МиГ-29

      Президент Молдавии встретилась с покинувшими Россию артистами

      Два якудза угнали автомобиль с часами Rolex на 180 миллионов рублей

      Россиянка решила закупиться дронами и потеряла почти миллион рублей из-за аферистов

      Следователи передали в суд дело забившего знакомую во время ссоры пенсионера

      Одну категорию россиян призвали затаиться на время крупного международного мероприятия

      Переехавший в США российский блогер пожаловался на местные банки

      В Польше пришли в шок от роскошной жизни украинских беженцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше