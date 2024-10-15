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09:09, 15 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за передачу разведке Украины координат российских военных объектов

В Пскове ФСБ задержала жителя за передачу Украине координат военных объектов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Пскове сотрудники ФСБ задержали жителя области за передачу разведке Украины координат воинских и гражданских объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, уроженец Порховского района сам связался в мессенджере с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который подконтролен Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, и передал ему фотографии и географические координаты расположения псковских воинских и гражданских объектов. Таким образом он хотел помочь Украине в ходе СВО.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Ранее сообщалось, что завербованному СБУ севастопольцу дали 21 год колонии за подготовку теракта.

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