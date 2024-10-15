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20:27, 15 октября 2024Экономика

Госдуму призвали не торопиться с принятием закона о «пуповине Земли»

Глава Буддийской сангхи призвал Госдуму не спешить с принятием закона о Байкале

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV пандито хамбо-лама (Дамба Аюшеев) призвал власти страны не торопиться с принятием закона, который разрешает сплошные рубки рядом с Байкалом. Письмо с такой просьбой Аюшеев направил главе Госдумы Вячеславу Володину.

Аюшеев назвал Байкал священным местом для всего буддистского мира, трепетно оберегающим от всех злых помыслов и поступков, а также «пуповиной Земли» — поэтому важно защитить экосистему водоема. «Озвученные на разных площадках положения законопроекта не могут не вызывать обеспокоенность и тревогу за судьбу Байкала», — заявил глава Буддийской сангхи.

По словам Аюшева, законопроект о Байкале ставит вмешательство в природу приоритетом над охраной экосистемы озера. На природных территориях собираются разрешить строить отели и развивать частную собственность. Однако рубка столетиями нетронутых деревьев недопустима и является грехом, подчеркнул глава Буддийской сангхи.

Ранее об угрозе для экосистемы Байкала в случае принятия нового закона заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Однако ученый допустил, что власти могут «схватиться за ум».

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      Нина Ташевская
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