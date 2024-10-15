Момент подрыва внедорожника в Москве попал на видео

«112»: камеры сняли подрыв самодельной мины на капоте автомобиля в Москве

Момент подрыва самодельной мины на капоте внедорожника Tank попал на видео. Соответствующими кадрами поделились в Telegram-канале «112».

На видеозаписи показано, как злоумышленник подходит к стоящему на парковке автомобилю и закладывает мину.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Профсоюзной улице, во дворе которой был припаркован китайский внедорожник Tank. Владелец заметил на капоте автомобиля детскую пеленку и решил убрать ее, тогда и произошел взрыв. Оказалось, что под пеленкой в пакете лежало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва пострадало три человека, среди которых ребенок. Мужчин с ранениями ног и рук, а также ребенка с рассеченной головой госпитализировали. По версии следствия, заложить самодельную мину на капот внедорожника бизнесмена могли его конкуренты.

