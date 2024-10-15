Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:11, 15 октября 2024Бывший СССР

Отставной полковник СБУ допустил окружение группировки ВСУ под Купянском

Отставной полковник СБУ Стариков: группировке ВСУ грозит окружение под Купянском

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит окружение под Купянском в Харьковской области. Такое развитие событий в эфире своего YouTube-канала допустил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«В районе Купянска между Песчаным и Боровой ВС РФ берут нас в мешок», — сказал эксперт.

Он отметил, что российские войска могут выйти в тыл группировке ВСУ и продолжить движение дальше, создавая угрозу для Харькова.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил об обязательной эвакуации населения из Купянска и ряда общин. Чиновник объяснил, что в украинском городе невозможно обеспечить проведение отопительного сезона, электроснабжение, оказание гуманитарной помощи в связи с ухудшением военной обстановки. Он добавил, что российские войска приблизились к реке Оскол и могут ее форсировать в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин 67 дней выживал в море без еды. И это не предел: иногда люди дрейфовали в море больше года. Как это удавалось?

      Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста

      На Украине признали нехватку систем ПВО и снарядов

      Захарова обвинила США в эскалации конфликта на Корейском полуострове

      В Турции нашли тело пропавшей россиянки

      Отставной полковник СБУ допустил окружение группировки ВСУ под Купянском

      Беспилотник повредил жилой дом в Краснодарском крае

      Раскрыты последствия возможной войны США и Ирана

      На Украине заявили о разрыве фронта

      Российские военные уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше