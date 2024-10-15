Отставной полковник СБУ допустил окружение группировки ВСУ под Купянском

Отставной полковник СБУ Стариков: группировке ВСУ грозит окружение под Купянском

Группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит окружение под Купянском в Харьковской области. Такое развитие событий в эфире своего YouTube-канала допустил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«В районе Купянска между Песчаным и Боровой ВС РФ берут нас в мешок», — сказал эксперт.

Он отметил, что российские войска могут выйти в тыл группировке ВСУ и продолжить движение дальше, создавая угрозу для Харькова.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил об обязательной эвакуации населения из Купянска и ряда общин. Чиновник объяснил, что в украинском городе невозможно обеспечить проведение отопительного сезона, электроснабжение, оказание гуманитарной помощи в связи с ухудшением военной обстановки. Он добавил, что российские войска приблизились к реке Оскол и могут ее форсировать в ближайшее время.

