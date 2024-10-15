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09:46, 15 октября 2024Ценности

Популярная блогерша опубликовала фото топлес

Фото: @addisonraee

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй снялась топлес. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 34,5 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша позировала на размещенном черно-белом кадре, стоя в комнате у окна в кружевных трусах с заниженной талией. При этом она прикрыла грудь руками, показывая неприличные жесты.

Также знаменитость распустила волосы, примерила головной убор и продемонстрировала украшение для пирсинга в пупке с прозрачными камнями.

Ранее в октябре бывшая звезда Disney, певица и возлюбленная фронтмена итальянской рок-группы Måneskin Дав Кэмерон снялась топлес во время поездки во Францию.

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      Карина Черных
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