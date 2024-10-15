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06:01, 15 октября 2024Россия

Российским семьям рассказали о двукратном росте одного вида выплат

Депутат Бессараб: пособие по беременности и родам значительно увеличат

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году вырастет в два раза в сравнении с 2023 годом, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. В сравнении с 2024 годом выплата увеличится в 1,4 раза.

«Получателей по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году ожидается примерно 11 миллионов. Также есть семьи с детьми, имеющие право на единой пособие, которое выплачивается в размере от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребенка. Конечно, хочется обеспечить все семьи с детьми соответствующим уровнем выплат, поэтому мы пытаемся сбалансировать все пособия», — сказала политик.

Выплаты, пособия, направленные на поддержку семей с детьми, по словам Бессараб, увеличиваются постоянно. Так пособие по временной нетрудоспособности по беременности и родам в 2025 году вырастет в 1,4 раза в сравнении с 2024.

«А если сравнить 2025 год с 2023 — увеличение в два раза. Это существенный рост. С учетом санкций, думаю, Россия с честью выполняет свои обязательства. Но, конечно, хочется больше. Будем работать дальше», — пообещала Бессараб.

Ранее сообщалось, что маткапитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч в 2025 году. Выплаты на второго ребенка вырастут на 61 тысячу.

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      Наталия Белова
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