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12:26, 15 октября 2024Силовые структуры

Суд арестовал российского пенсионера за попытку подрыва соседа бытовым газом

В Уфе устроившего взрыв газа пенсионера отправили в СИЗО

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе по делу о покушении общеопасным способом и умышленной порче чужого имущества арестовали 66-летнего пенсионера, пытавшегося подорвать соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. По данным следствия, 13 октября в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, и когда помещение заполнилось газом — произошел хлопок. В результате пострадал он сам, находившаяся в квартире 31-летняя женщина и еще несколько квартир.

Следствие полагает, что пожилой уфимец подстроил взрыв газа, чтобы навредить соседу.

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      Владимир Седов
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