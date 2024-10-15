Суд арестовал российского пенсионера за попытку подрыва соседа бытовым газом

В Уфе устроившего взрыв газа пенсионера отправили в СИЗО

В Уфе по делу о покушении общеопасным способом и умышленной порче чужого имущества арестовали 66-летнего пенсионера, пытавшегося подорвать соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. По данным следствия, 13 октября в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, и когда помещение заполнилось газом — произошел хлопок. В результате пострадал он сам, находившаяся в квартире 31-летняя женщина и еще несколько квартир.

Следствие полагает, что пожилой уфимец подстроил взрыв газа, чтобы навредить соседу.