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15:03, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Москве выписал штраф мессенджеру Telegram за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Telegram Messenger Inc. признали виновным по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Компанию обязали выплатить четыре миллиона рублей.

Аналогичный штраф Telegram выписали в августе. Причиной послужил отказ удалить фейки про действия Российской армии в зоне спецоперации на Украине.

Перед этим мессенджер оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление противоправной информации. Отмечалось, что речь идет о сведениях об антироссийских акциях.

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      Маргарита Щигарева
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