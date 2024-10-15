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16:57, 15 октября 2024Мир

В МИД России оценили действия Южной Кореи в отношении КНДР

Замглавы МИД Руденко: действия Южной Кореи в отношении КНДР ведут к эскалации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Действия Южной Кореи в отношении КНДР являются провокацией и ведут к эскалации на Корейском полуострове. Такую оценку дал замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Россия считает, что последние предпринятые действия Южной Кореи в отношении КНДР являются очень провокационными, они серьезно подрывают стабильность на полуострове и ведут лишь к эскалации напряженности», — отметил дипломат.

Руденко подчеркнул, что политика Южной Кореи ведет к «очень опасному развитию событий». Он добавил, что, по мнению Москвы, «Сеулу пора остановиться с этим».

Ранее южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог со своей стороны границы.

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      Дарья Устьянцева
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