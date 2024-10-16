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20:14, 16 октября 2024Ценности

50-летняя Виктория Бекхэм снялась в облегающем платье с глубоким декольте

Британская певица Виктория Бекхэм снялась в черном платье с глубоким декольте

Фото: @victoriabeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм снялась в откровенном наряде на новом фото. Оно появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма предстала в черном облегающем платье длины миди и с глубоким декольте, частично открывающем грудь. Поверх наряда знаменитость надела черный укороченный кардиган с рукавами ниже локтя.

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Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуках и сумкой с коротким ремешком. В качестве украшений она выбрала золотую цепочку и серьги. Внешний вид Бекхэм завершили укладка и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в октябре наряд Виктории Бекхэм на семейном ужине высмеяли в сети словами «забыла юбку». Она попала в объективы папарацци, покидая с супругом и семьей ресторан в Лондоне.

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      Карина Черных
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