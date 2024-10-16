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09:26, 16 октября 2024Наука и техника

Раскрыта защита летучих мышей против вирусов

PNAS: раскрыта защита летучих мышей против вирусов

Фото: Pia Bayer / dpa / Globallookpress.com

Исследовательская группа из Института Уайтхеда и Массачусетского технологического института раскрыла, как иммунная система летучих мышей справляется с вирусом SARS-CoV-2, не вызывая чрезмерного воспаления. Работа была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

При заражении вирусы обычно проникают в клетки хозяина, перепрограммируя их механизмы для воспроизведения вирусных частиц. Иммунная система большинства животных активирует врожденный ответ, чтобы подавить инфекцию, но иногда это может вызвать чрезмерное воспаление и повреждение тканей. Однако у летучих мышей этот процесс протекает по-другому, позволяя им переносить вирусы, такие как SARS-CoV-2, Эбола и другие, без серьезных последствий для здоровья.

Для изучения особенностей клеточного иммунитета летучих мышей исследователи использовали метод метки зеленым флуоресцентным белком (GFP) для отслеживания активности вируса в клетках. Они вводили SARS-CoV-2 в плюрипотентные стволовые клетки и фибробласты летучих мышей и человека, фиксируя репликацию вируса в клетках.

Результаты показали, что фибробласты летучих мышей не производили инфекционные вирусные частицы, хотя и реплицировали вирусную РНК. Исследование клеток под электронным микроскопом показало, что в отличие от клеток человека, в фибробластах летучих мышей отсутствовали структуры, защищающие геном вируса и создающие благоприятные условия для его репликации.

Также выяснилось, что в фибробластах летучих мышей еще до заражения активированы антивирусные гены, контролирующие выброс интерферонов — сигнальных белков, стимулирующих иммунный ответ. Это постоянное состояние готовности позволяет их клеткам быстро остановить репликацию вируса.

Тем не менее клетки летучих мышей уязвимы к другим вирусам, таким как вирус Зика, что указывает на сложность и специфичность их иммунного ответа.

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      Александр Еникеев
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