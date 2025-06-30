Военкор описал обстановку в Донецке после обстрела ВСУ

Военкор Мирошник: В Донецке повреждено административное здание, горят павильоны

Военкор RT Виктор Мирошник описал обстановку в Донецке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сильные повреждения получило административное здание. В здании ЦУМ и соседних домах вылетели окна», — рассказал он.

Журналист добавил, что в Ворошиловском районе повреждены несколько автомобилей, а также начался пожар в торговых павильонах.

ВСУ атаковали Донецк ракетами вечером 30 июня.

Корреспондент «Ленты.ру» сообщил, что жертвой удара стала женщина. Ракеты британского производства Storm Shadow упали на Ворошиловский район города. Взрывом оказался частично разрушен жилой дом, огонь также перекинулся на торговые ряды неподалеку.

