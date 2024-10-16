Байден проведет встречи с лидерами Великобритании, Германии и Франции

CNN: Байден встретится с лидерами Великобритании, ФРГ и Франции 16 октября

Президент США Джо Байден, вероятно, все-таки встретится с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ на этой неделе в Берлине. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на западных чиновников.

Известно, что Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят разные темы, включая конфликт на Украине. Предполагается, что встреча состоится 16 октября.

Ранее сообщалось, что Байден снова решил полететь в Германию. До этого стало известно, что политик отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».