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03:54, 16 октября 2024Мир

Байден проведет встречи с лидерами Великобритании, Германии и Франции

CNN: Байден встретится с лидерами Великобритании, ФРГ и Франции 16 октября
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Джо Байден, вероятно, все-таки встретится с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ на этой неделе в Берлине. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на западных чиновников.

Известно, что Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят разные темы, включая конфликт на Украине. Предполагается, что встреча состоится 16 октября.

Ранее сообщалось, что Байден снова решил полететь в Германию. До этого стало известно, что политик отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

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      Марина Совина
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