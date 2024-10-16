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09:08, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Бывший участник StandUp на ТНТ рассказал о страхе российских комиков за карьеру

Комик Квахаджелидзе заявил о страхе коллег за карьеру из-за замедления YouTube
Давид Квахаджелидзе

Давид Квахаджелидзе. Кадр: DatoKadze / YouTube

Популярный комик, бывший участник шоу StandUp на телеканале ТНТ Давид Квахаджелидзе заявил о страхе российских стендаперов за карьеру из-за замедления видеохостинга YouTube в России. На эту тему он порассуждал в своем подкасте «Авторитет Мысли», запись доступна на YouTube.

Юморист рассказал, что обсуждал с несколькими комиками тему замедления YouTube. По его словам, его коллеги признаются, что не знают, как развивать карьеру в нынешних условиях и на каких сервисах публиковать концерты.

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Квахаджелидзе выразил мнение, что преимуществом YouTube было то, что опубликованные на видеохостинге материалы продолжительное время набирали просмотры. «А все эти платформы: ты залил, кто посмотрел, тот и посмотрел, а потом они канули в небытие, и больше их особо никто не поднимает», — высказался юморист о платных сайтах для просмотра концертов комиков.

25 июля стало известно о замедлении работы YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на стационарных компьютерах снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как уточнил парламентарий, нарушает российское законодательство.

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      Олег Давыдов
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