Бывший участник StandUp на ТНТ рассказал о страхе российских комиков за карьеру

Комик Квахаджелидзе заявил о страхе коллег за карьеру из-за замедления YouTube

Популярный комик, бывший участник шоу StandUp на телеканале ТНТ Давид Квахаджелидзе заявил о страхе российских стендаперов за карьеру из-за замедления видеохостинга YouTube в России. На эту тему он порассуждал в своем подкасте «Авторитет Мысли», запись доступна на YouTube.

Юморист рассказал, что обсуждал с несколькими комиками тему замедления YouTube. По его словам, его коллеги признаются, что не знают, как развивать карьеру в нынешних условиях и на каких сервисах публиковать концерты.

Квахаджелидзе выразил мнение, что преимуществом YouTube было то, что опубликованные на видеохостинге материалы продолжительное время набирали просмотры. «А все эти платформы: ты залил, кто посмотрел, тот и посмотрел, а потом они канули в небытие, и больше их особо никто не поднимает», — высказался юморист о платных сайтах для просмотра концертов комиков.

25 июля стало известно о замедлении работы YouTube в России. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, скорость загрузки видео на стационарных компьютерах снизили до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая, как уточнил парламентарий, нарушает российское законодательство.