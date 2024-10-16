Выживший после дрейфа в Охотском море заявил, что ему помог Бог

Выживший после 67 дней дрейфа на лодке с телами брата и племянника в Охотском море 46-летний Михаил Пичугин дал журналистам первый комментарий после спасения рыбаками. По словам мужчины, он чувствует себя нормально, его «чинят потихонечку».

В свою очередь, врач магаданской областной больницы, где находится пострадавший, добавил, что находится на связи с супругой Пичугина. Родственники мужчины знают о ситуации и находятся на связи с медиками. «Супруга Михаила звонила, передавала привет. Она с мамой вместе, о ситуации знают», — отметил он.

Также в сети опубликовали первые фотографии из реанимации. На появившихся кадрах Пичугин разговаривает с врачами, лежа на больничной койке, и подписывает документы.

Пичугин планирует вернуться в Бурятию к семье

После восстановления Пичугин планирует вернуться в Бурятию к семье. Сам мужчина считает, что выжил на лодке «благодаря божьей помощи». Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко заявила, что поможет родственникам Пичугина прилететь в Магадан. Спасенного мужчину доставили в областную больницу вечером 15 октября.

Матрос рассказал о спасении Пичугина

Матрос рыболовецкого судна «Ангел» Василий Солнцев, который принимал участие в спасении мужчины рассказал об обнаружении лодки. «Увидели, какой-то буй мелькает или что-то подобное. Подошли ближе и увидели человека в лодке. Сразу спасать начали... Мы ему дали мешок, он в него залез, и мы подняли его краном», — вспоминает мужчина.

По его словам, после спасения у Пичугина было серьезное обезвоживание. Моряки давали ему воду ложками, чтобы не вызвать у организма отторжение. Мокрую одежду Пичугину заменили на сухую, укутали в одеяло. Спустя пару часов пострадавший смог говорить.

«Он осознавал, где находится, рассказывал, с кем был... У него был шок, но потом постепенно ситуация улучшалась. Он попил водички, согрелся... Начал вспоминать, как было», — рассказал Солнцев. Моряки наблюдали за состоянием Пичугина, осторожно кормили и привезли в Магадан.

В ночь 15 октября лодку с Пичугиным, который единственный из трех человек на борту остался живым, заметили рыбаки в Охотском море. Мужчина вместе с братом и племянником в начале августа отправились на Шантарские острова посмотреть горбатых китов. Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли спустя более чем два месяца в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут. Мужчина за время дрейфа похудел на 50 килограммов — предварительно, ему удалось выжить благодаря избыточному весу.