В Приморье возбудили дело после кражи денег у матери погибшего участника СВО

В Приморье возбудили дело против мошенницы, обокравшей мать погибшего бойца СВО

Уголовное дело о мошенничестве завели в Приморском крае в отношении женщины, не возвращавшей матери погибшего участника специальной военной операции (СВО) взятые у нее в долг деньги, ранее полученные как государственные выплаты за гибель сына. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

В 2022 году женщина, зная, что ее знакомая получила крупную сумму денег в качестве выплат за погибшего бойца СВО, попросила занять ей деньги для открытия бизнеса. В течение года она одалживала у нее различные суммы, в результате к январю 2024 года долг достиг почти 6 миллионов рублей.

При этом бизнес заемщица так и не открыла, о том, как распорядилась средствами, ничего пояснить не смогла, отметили в прокуратуре. Потерпевшей неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела, но после проверки материала прокуратурой Советского района Владивостока завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее во Владимирской области суд арестовал двоих местных жителей за нападение на участника СВО и похищение у него 1,6 миллиона рублей.