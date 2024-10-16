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11:04, 16 октября 2024Россия

Дети мигрантов закидали снежками беременную россиянку и попали на видео

В Подмосковье дети мигрантов закидали снежками беременную и попали на видео

В Подмосковье дети мигрантов закидали снежками беременную россиянку и попали на видео — их сняла пострадавшая женщина. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Многонационал».

Россиянка рассказала, что возвращалась домой и проходила через детскую площадку, где ее закидали плотными снежками, после чего подростки разбежались. По ее словам, один из снежков попал ей в область сердца.

Попавший на видео подросток заявил, что в женщину снежком попал кто-то другой, и, улыбаясь, убежал от камеры.

Как уточняет канал, женщина находится на девятом месяце беременности, ей осталась одна неделя до родов.

Ранее россиянка отчитала наблюдавших за школьницами мигрантов, ее сняли на видео. До этого стоявшие около школы иностранцы якобы назвали школьниц проститутками за то, что их внешний вид не соответствует среднеазиатским обычаям.

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      Елена Торубарова
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