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13:29, 16 октября 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали выбрасывать губки для мытья посуды

Терапевт Буракова: менять губки для мытья посуды рекомендуется раз в неделю

Фото: freepik / Freepik

Менять губки для мытья посуды рекомендуется раз в неделю, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.

На губке скапливается множество различных бактерий и грибков, многие из которых способны причинить вред здоровью человека. Если домохозяйка не готова выбрасывать губку раз в неделю, она может дезинфицировать ее по мере загрязнения, отправив на 1–2 минуты в микроволновку или залив кипятком.

Кроме того, губки можно заменить на одноразовые салфетки из микрофибры, которые продаются сразу в рулоне, или на щетки для мытья посуды, поскольку их проще чистить.

Ранее россиянам напомнили об опасности домашних чистящих средств. Так, средство для прочистки труб при попадании внутрь может вызвать химический ожог внутренних органов. Чистящие средства для кухни и ванной могут навредить, поскольку содержат щелочь или сильные кислоты.

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      Мария Черкасова
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