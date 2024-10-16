Домохозяйкам посоветовали выбрасывать губки для мытья посуды

Терапевт Буракова: менять губки для мытья посуды рекомендуется раз в неделю

Менять губки для мытья посуды рекомендуется раз в неделю, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.

На губке скапливается множество различных бактерий и грибков, многие из которых способны причинить вред здоровью человека. Если домохозяйка не готова выбрасывать губку раз в неделю, она может дезинфицировать ее по мере загрязнения, отправив на 1–2 минуты в микроволновку или залив кипятком.

Кроме того, губки можно заменить на одноразовые салфетки из микрофибры, которые продаются сразу в рулоне, или на щетки для мытья посуды, поскольку их проще чистить.

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