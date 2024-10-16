Британская певица и модель Дуа Липа показала фигуру в черно-белом бикини

Британская певица и модель Дуа Липа показала фигуру в бикини. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость разместила фото, на которых предстала, лежа на траве в черном белом купальнике, состоящем из трусов и бюстгальтера. При этом исполнительница продемонстрировала подтянутое тело и рельефный пресс.

В качестве аксессуаров она выбрала серьги, цепочку с крестом и кольца. Вдобавок звезда собрала волосы в хвост и отказалась от косметики на лице.

Ранее в октябре Дуа Липа прошла по улице в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty. На размещенных снимках 29-летняя знаменитость предстала в белом мини-платье, которое она приспустила, открыв часть груди.