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15:52, 16 октября 2024Путешествия

Два разложившихся тела вынесло к берегам популярных туристических мест в Испании

The Olive Press: два разложившихся тела вынесло к побережью Коста-Бланки

Фото: Veja / Shutterstock / Fotodom

Два разложившихся тела вынесло к берегам популярных туристических мест на побережье испанского региона Коста-Бланка. Об этом пишет портал The Olive Press.

На первое тело наткнулось рыболовецкое судно в километре от побережья города Вильяхойоса, а второе было найдено недалеко от Эль-Кампельо в провинции Аликанте. Обе локации находятся всего в нескольких километрах от Бенидорма — излюбленного места отдыха туристов из Великобритании.

Полиция проводит расследование. По предварительным данным, тела принадлежат мигрантам, которые пытались добраться до Испании по воде.

В конце августа мужчину без признаков жизни обнаружили на пляже испанского региона Коста-дель-Соль. Прохожий сообщил о своей находке в службу спасения, и на место сразу же приехала полиция.

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      Алина Черненко
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