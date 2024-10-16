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13:41, 16 октября 2024Ценности

Джиджи Хадид подтвердила роман с Брэдли Купером

Модель Джиджи Хадид подтвердила роман с актером Брэдли Купером

Фото: CIAOPIX / COBRA TEAM / FREZZA LAFATA / Legion-Media

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид подтвердила роман с актером Брэдли Купером. Соответствующее интервью появилось на странице издания Entertainment Tonight на платформе Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29-летняя манекенщица призналась, что ее 49-летний возлюбленный отсутствовал на шоу Victoria's Secret, в котором она приняла участие вместе со своей сестрой Беллой Хадид. Знаменитость объяснила, что Купер будет поддерживать ее дома.

«Сегодня вечером он смотрит показ дома. Он выполняет обязанности отца, но очень меня поддерживает», — заявила она.

В сентябре сообщалось, что папарацци запечатлели интимный момент между Джиджи Хадид и Брэдли Купером.

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      Мария Винар
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