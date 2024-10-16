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08:35, 16 октября 2024Силовые структуры

Экс-замдиректора Фонда капремонта Подмосковья признал вину во взяточничестве

Экс-замглавы Фонда капремонта Подмосковья Дымнич сотрудничает со следствием

Фото: Unsplash

Бывший заместитель главы Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич дал признательные показания по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, мужчина активно сотрудничает со следователями и не намерен препятствовать расследованию. Срок его содержания под стражей продлен на время предварительного следствия.

Дымнич проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, он совместно с другими фигурантами разработал схему по получению взятки от организации, осуществляющей капитальные ремонты многоквартирных домов на территории Подмосковья. Взамен они обещали предпринимателям общее покровительство при исполнении и оплате договоров.

О задержании экс-замглавы Фонда капремонта Московской области стало известно 18 июля.

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      Олеся Мицкевич
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