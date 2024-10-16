Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:50, 16 октября 2024Ценности

Экс-жена Погребняка жестко ответила на критику ее внешности после родов

Экс-жена Погребняка заявила, что женщины критикуют ее внешность после родов

Кадр: Telegram-канал mariapoga_

Экс-жена российского футболиста Павла Погребняка Мария жестко ответила на критику ее внешности после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя бизнесвумен рассказала, что ее давно не расстраивают негативные комментарии в соцсетях. Однако, как призналась блогерша, ее удивляет критика со стороны женщин. «Именно женщины, вместо солидарности (а я всю свою жизнь топлю за это) выливают всю свою желчь: "Ой, такое лицо опухшее", "Притворяется, что устала, а на заднем фоне няня"», — посетовала она.

По словам знаменитости, она не стыдится своей внешности. «Девочки, это я вам должна объяснять про утренние отеки на лице мамы младенца? Или я должна стыдиться, если у моего ребенка будет няня? Кстати, на видео наша любимая бабушка, а няни у нас пока нет», — заявила предпринимательница.

Ранее бывшая жена Погребняка показала фигуру через месяц после родов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет

      В Госдуме назвали оставшееся российским войскам до Купянска расстояние

      Убийство полковника российского армейского спецназа было спланировано

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше