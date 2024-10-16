Экс-жена Погребняка жестко ответила на критику ее внешности после родов

Экс-жена Погребняка заявила, что женщины критикуют ее внешность после родов

Экс-жена российского футболиста Павла Погребняка Мария жестко ответила на критику ее внешности после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя бизнесвумен рассказала, что ее давно не расстраивают негативные комментарии в соцсетях. Однако, как призналась блогерша, ее удивляет критика со стороны женщин. «Именно женщины, вместо солидарности (а я всю свою жизнь топлю за это) выливают всю свою желчь: "Ой, такое лицо опухшее", "Притворяется, что устала, а на заднем фоне няня"», — посетовала она.

По словам знаменитости, она не стыдится своей внешности. «Девочки, это я вам должна объяснять про утренние отеки на лице мамы младенца? Или я должна стыдиться, если у моего ребенка будет няня? Кстати, на видео наша любимая бабушка, а няни у нас пока нет», — заявила предпринимательница.

Ранее бывшая жена Погребняка показала фигуру через месяц после родов.