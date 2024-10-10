Бывшая жена Погребняка показала фигуру в купальнике через месяц после родов

Мария Погребняк показала рельефный пресс спустя месяц после родов

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала фигуру через месяц после родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница разместила ролик, в котором предстала напротив зеркала в раздельном купальнике, состоящем из топа и трусов. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и рельефный пресс. «Горжусь, что смогла взять себя в руки. Сложно было первую неделю спать в корсете, хотелось его снять. Дальше постоянная борьба со сладким и мучным», — призналась она.

При этом она подчеркнула, что питается простыми блюдами: кашей, яйцами, куриной грудкой, рыбой и овощами. «Впереди большая работа в зале и работа над качеством кожи», — заключила Погребняк.

Ранее в октябре бывшая жена Погребняка показала испорченную внешность после одной бьюти-процедуры. В описании к фото она рассказала, что семь лет назад обратилась к косметологу с просьбой увлажнить кожу посредством биоревитализации.