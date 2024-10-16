ФСБ нашла нарколабораторию по производству мефедрона с семью тысячами доз

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали троих наркодилеров

В Ростовской области сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих наркодилеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

По данным силовиков, задержанные причастны к производству наркотических веществ в самодельной лаборатории и сбыту через интернет-магазин и закладки в особо крупном размере. В ходе обысков изъято более семи тысяч доз мефедрона весом 1300 граммов, химическое оборудование и прекурсоры.

В отношении злоумышленников возбуждено дело по статье 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском городе наркодельцы в гараже изготовили 31 килограмм наркотиков и попались.