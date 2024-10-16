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02:08, 16 октября 2024Мир

Харрис призвала продолжать поддержку других стран

Харрис: США не стоит прекращать поддержку других стран из-за внутренних проблем

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что Вашингтон не должен отказываться от поддержки других стран ради решения внутренних проблем. Такое мнение она высказала в интервью радиостанции iHeartRadio.

Политику был задан вопрос о том, зачем власти США выделяют средства на оказание помощи другим странам несмотря на острую необходимость направить их на решение внутренних проблем. «Мы можем делать и то, и другое, так и происходит», — пояснила Харрис.

По ее мнению, США никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера. «Это отвечает интересам нашей национальной безопасности, каждого из нас как американцев и нашему положению на мировой арене», — заключила вице-президент.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в списке основных проблем значится миграционный кризис. По его словам, ответственность за ситуацию на границе несет действующий вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис.

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      Марина Совина
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