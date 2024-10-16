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03:29, 16 октября 2024Путешествия

Иностранец назвал странные и непонятные для него особенности жизни в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Живущий в России тревел-блогер из Голландии назвал странные и непонятные для него особенности страны. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в России люди не слишком серьезно относятся к запретам. К примеру, если в парке запрещено кормить уток или выгуливать собак, рядом кто-то обязательно будет выполнять указанные действия. Еще одна странность, которую заметил иностранец, — картонный автомобиль полиции на дороге.

«Я много путешествовал в Европе, но я не помню, чтобы где-то видел такие картонные полицейские машины с мигалкой, кроме России», — отметил он.

Кроме того, непонятным для голландца является привычка красить деревья в белый цвет. Он объяснил, что до сих пор не понимает, для чего это нужно.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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