Израиль рассмотрит требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе

Reuters: Израиль изучает письмо с требованиями США разрешить кризис в Газе

Письмо с требованиями разрешить гуманитарный кризис в Газе, направленное высокопоставленными американскими чиновниками, находится на рассмотрении в Израиле, пишет Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника в Вашингтоне.

Как отметил источник, письмо было подписано рядом высокопоставленных чиновников США. Они призвали Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. В ином случае политики пригрозили лишить Израиль военной помощи.

Издание отметило, что Израиль «серьезно относится» к этому вопросу и обсудит поднятые в письме проблемы с американскими коллегами.

Накануне, 15 октября, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.