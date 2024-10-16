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02:41, 16 октября 2024Мир

Израиль рассмотрит требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе

Reuters: Израиль изучает письмо с требованиями США разрешить кризис в Газе

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Письмо с требованиями разрешить гуманитарный кризис в Газе, направленное высокопоставленными американскими чиновниками, находится на рассмотрении в Израиле, пишет Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника в Вашингтоне.

Как отметил источник, письмо было подписано рядом высокопоставленных чиновников США. Они призвали Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. В ином случае политики пригрозили лишить Израиль военной помощи.

Издание отметило, что Израиль «серьезно относится» к этому вопросу и обсудит поднятые в письме проблемы с американскими коллегами.

Накануне, 15 октября, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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      Марина Совина
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