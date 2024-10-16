Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 16 октября 2024Россия

Капитан объяснил долгие поиски лодки в Охотском море

Капитан Зорченко: лодку в море не нашли из-за низкой рыболовной активности

Фото: Pixabay

Лодку с жителем Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, долго искали из-за сниженной рыболовной активности в этом районе. Об этом заявил РИА Новости капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

«Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость», — пояснил капитан.

Он добавил, что так далеко лодку отнесло из-за совокупности течений и господствующих ветров. Зорченко пояснил, что перед выходом в море необходимо было сообщить в МЧС и взять с собой передатчик, чтобы подать сигнал бедствия подать. «Потому что на море сверху как ни смотри, эта шлюпка – как зернышко на большом-большом столе», — отметил капитан.

14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин, который провел в море 67 дней. Вместе с ним находились тела двоих человек — его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина не дождется». В офисе Зеленского признали, что Запад не готов открыть второй фронт против России

      Раскрыты сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

      В Приморье возбудили дело после кражи денег у матери погибшего участника СВО

      Илона Маска обвинили в плагиате

      Обнаружены сверхэнергетические космические лучи

      Женщина сбежала из секс-культа и стала снимать этичное порно

      Россиянам дали совет насчет путешествий в новогодние праздники

      Капитан объяснил долгие поиски лодки в Охотском море

      Подозреваемого в подрыве машины в Москве заподозрили в связях с Украиной

      Названы сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше